Pagelle con più ombre che luci, nonostante la vittoria, quelle del Corriere dello Sport per l'Inter dopo il 2-1 al Kairat di ieri sera a San Siro.
Chivu (all.) 6 Blackout sul gol subito che poteva costare caro in una serata con più ansie del previsto. Tabella di marcia comunque rispettata.
Sommer 6 Pronto su Edmilson nel primo tempo, salvato poi dalla traversa sul tiro di Satpayev.
Bisseck 6 Torna braccetto dopo due gare giocate da centrale anche per aiutare nell’assedio alla metà campo avversaria. Satpayev lo costringe a rimanere sempre concentrato.
Akanji (35’ st) sv
De Vrij 6 Si rivede in campo dopo la prova incolore di Bruxelles. Disorientato in occasione del gol, non si rende conto della presenza di Arad alle sue spalle.
Carlos Augusto 6,5 La staffilata con cui riporta l’Inter in vantaggio dà sicuramente un altro sapore alla sua prestazione.
Dumfries 5 Lascia colpevolmente Arad libero di colpire indisturbato sull’1-1. Accelera meno del solito e con minore efficacia.
Frattesi 5 Incespica goffamente sul pallone a metà primo tempo a due passi dalla porta avversaria. Ha più volte l’opportunità di rendersi pericoloso ma la precisione nelle giocate non è mai adeguata.
Sucic (18’ st) 5,5 Continua a farsi preferire quando gioca dall’inizio.
Barella 5,5 Con Calhanoglu in panchina, tocca a lui guidare la manovra. Garantisce adeguata fluidità allo sviluppo del gioco soltanto a sprazzi.
Calhanoglu (26’ st) 6 In campo per portare la nave in porto.
Zielinski 5,5 Non sempre riesce ad innestare una marcia adeguata. Quando lo fa, la sua qualità emerge inevitabilmente.
Dimarco 6,5 I rifornimenti dalla sua zona di competenza non mancano. Prestazione generosa.
Lautaro Martinez 7 Farlo tornare al gol sembra missione alla quale partecipano volentieri anche i compagni. A fine primo tempo la caparbietà con cui aggredisce ogni pallone e ringhia su qualsiasi avversario viene premiata. L’urlo liberatorio dimostra quanto ci tenesse.
Bonny (1’ st) 6,5 Sgasa appena ne ha possibilità tenendo sempre in apprensione gli avversari. Le sue caratteristiche servono come il pane.
Esposito 6 Il pallone servito a Carlos Augusto per il secondo gol serve in parte a cancellare l’incertezza mostrata davanti al portiere avversario.
Thuram (26’ st) 6 Rivederlo in campo è già una buona notizia per Chivu. Sfiora anche il gol di testa.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
