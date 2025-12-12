Inter-Cagliari Primavera, in programma domani alle ore 13, al Konami Football Centre di Milano, aprirà il ricco programma del Settore giovanile dei prossimi quattro giorni. Ecco di seguito il menù completo che prevede otto appuntamenti: 

UNDER 20 Sabato 13 dicembre, ore 13:00 – Campionato, 15ª giornata: Inter-Cagliari – Konami Football Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE Domenica 14 dicembre, ore 11:30 - Campionato: Cesena-Inter - Centro sportivo "Gatteo Mare", campo n°1, Gatteo Mare (FC).

UNDER 18 Domenica 14 dicembre, ore 13:00 – Campionato, 15ª giornata: Inter-Cremonese – Konami Football Centre, Milano.

UNDER 17 Domenica 14 dicembre, ore 15:30 - Campionato: Inter-Venezia - Konami Football Centre, Milano.

UNDER 17 FEMMINILE Sabato 13 dicembre, ore 14:30 – Amichevole: Rhodense-Inter U17. Domenica 14 dicembre, ore 11:00 – Campionato: COB 91-Inter – Centro Sportivo Comunale ,Cormano (MI).

UNDER 16 Martedì 16 dicembre, ore 10:00 – Messi Cup

UNDER 15 Domenica 14 dicembre, ore 11:00 – Campionato: Sudtirol-Inter – Centro Sportivo “Maso Ronco”, Appiano sulla Strada del Vino (BZ).

UNDER 15 FEMMINILE Domenica 14 dicembre, ore 9:30 - Campionato: San Giuliano-Inter - Centro sportivo comunale, frazione Sesto Ulteriano- San Giuliano Milanese (MI).

