A tre giorni da Como-Inter, big match della 32esima giornata di Serie A, è difficile ipotizzare la titolarità di Jacobo Ramon. Stando a quanto riferisce Sky Sport, infatti il difensore spagnolo anche oggi non si è allenato completamente con il gruppo e, quindi, per la sfida di domenica potrebbe essere convocato ma, almeno inizialmente, si accomoderebbe in panchina. 

Sezione: L'avversario / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 12:56
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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