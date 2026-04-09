A tre giorni da Como-Inter, big match della 32esima giornata di Serie A, è difficile ipotizzare la titolarità di Jacobo Ramon. Stando a quanto riferisce Sky Sport, infatti il difensore spagnolo anche oggi non si è allenato completamente con il gruppo e, quindi, per la sfida di domenica potrebbe essere convocato ma, almeno inizialmente, si accomoderebbe in panchina.