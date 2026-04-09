Aldo Serena parla alla Gazzetta dello Sport della possibile rincorsa Scudetto del Napoli all'Inter. "Molto difficile, vista anche l'Inter contro la Roma: senza continuità, ma ha fatto vedere di nuovo grandi potenzialità. Con il ritorno di Lautaro, Calha e Dumfries è tornata. Il calendario del Napoli è un po' più semplice, ma non c'è grande differenza. Scudetto all'Inter quindi? Al 90 per cento. Lascio un 10 a Napoli perché nel calcio tutto può succedere. Un anno era fatta con la Juve, poi la Roma ci ha superati ma alla fine ha perso con il Lecce già retrocesso..."

"ll Como - secondo Serena - può mettere in difficoltà chiunque ma anche imbrigliarsi da solo. Fin qui ha giocato con leggerezza, senza pressione. Nessuno chiedeva niente. Ora però c'è la Champions in gioco: devi avere abitudine alla vittoria e personalità. Vediamo come reagirà. Di sicuro c'è una qualità di gioco unica. Crisi superata per l'inter? Lautaro ha cambiato tutto. Non è il semplice 9 da gol, Lautaro è il riferimento, il capitano che dà l'esempio con i fatti. Chivu? Veniva da qualche mese nel Parma ed è arrivato all'Inter che doveva rinascere dalle ceneri della finale di Monaco. È stato bravo, ha avuto capacità di dialogo e ha capito presto che le sue idee non potevano essere applicate nel gruppo. Ha combinato le sue idee con l'eredità di Inzaghi. Più pressione alta coordinata, palla rubata al limite... Vedremo il vero Chivu la prossima stagione se la campagna acquisti sarà in sintonia con le sue idee".

A Como, l'Inter dovrà "cominciare aggressiva, indirizzare la partita, certo ci vorrebbe il Dimarco travolgente di qualche tempo fa. Quello che rassicura è Thuram dentro la partita, determinante e meno distratto. Dimentichiamo il 4-0 dell'Inter dell'andata? Assolutamente. E dimentichiamo anche lo 0-0 di Coppa Italia, una partita che non dovrebbero mai più giocare, anche per l'immagine del nostro calcio".