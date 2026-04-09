L'Inter è in campo in questi minuti, alla Pinetina, per proseguire la preparazione della gara contro il Como, in programma al Stadio Giuseppe Sinigaglia domenica sera (fischio d'inizio ore 20.45). Il gruppo è al gran completo, ad eccezione di Yann Bisseck, e la sensazione è che Cristian Chivu confermerà in blocco l'11 titolare che ha schiantato la Roma a Pasqua. Lo riporta Sky Sport.  

Sezione: Focus / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 12:42
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.