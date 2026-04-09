In una lunga intervista alla Gazzetta dello SportStephan Lichtsteiner racconta del suo rifiuto di passare all'Inter, avvenuto in un momento difficile nel rapporto con la Juventus e con l'allora tecnico Massimiliano Allegri. "Amavo troppo la Juventus per trasferirmi in un'altra squadra italiana. In realtà la amo ancora. All'Inter non sarei mai andato. Sarebbe stato un tradimento".

Sezione: Rassegna / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 09:10
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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