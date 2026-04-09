Il Corriere dello Sport sottolinea oggi il basso impiego dei giocatori Under 21 in Serie A. Quello italiano è infatti, si legge, tra i campionati che garantiscono meno minutaggio: nessun club ha concesso ai giovani più del 10% complessivo negli ultimi 5 anni solari, come spiega il Cies.

Cinque dei quindici club che concedono meno spazio agli U21 sono italiani: Napoli (0%), Lazio (0,4%), Inter (0,8%), Pisa e Sassuolo (entrambe 2,3%). Tra gli U21 più preziosi del campionato ci sono Yildiz a 75 miloni, Nico Paz a 65 e Pio Esposito, primo italiano, a 45.