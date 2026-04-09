Ospite negli studi di RSI, Maurizio Ganz ha voluto ricordare Mircea Lucescu, tecnico romeno scomparso all'età di 80 anni martedì scorso, raccontando un aneddoto: "E' stato un papà per tutti i giocatori e un grande allenatore, un insegnante di calcio. Un precursore del calcio moderno - le parole dell'ex attaccante -. A Brescia ci allenavamo al campo militare, in mezzo a 30-40 pioppi, e giocavano un dieci contro dieci dove dovevi stare attento a non schiantarti contro gli alberi. Aveva un pensiero di calcio sempre propositivo, ci divertivamo. Io arrivavo al campo, e non mi capitava sempre, con la gioia di allenarmi e faticare. Non vedevo l'ora che arrivasse l'allenamento successivo".