E' Richard Rios, centrocampista colombiano classe 2000 del Benfica, il protagonista di "Caffè Di Marzio", il podcast realizzato in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com. L'esperto di mercato ne parla in chiave Napoli, che ha messo il giocatore in cima alla lista degli obiettivi per rinforzare il reparto, non escludendo, però, un ritorno di fiamma dell'Inter che già lo scorso luglio aveva provato a sondare il terreno per capire gli eventuali margini dell'affare. Da capire se il club nerazzurro si inserirà oppure, spiega il giornalista, se proverà a contrastare la forza dell'Atletico Madrid per Ederson.

Quanto ai costi di Rios, secondo Di Marzio la richiesta iniziale del Benfica, che probabilmente sarà costretto a fare una cessione entro il 30 di giugno, è superiore ai 35 milioni di euro.

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