Si era parlato nelle scorse settimane di un possibile passaggio di Alisson Becker all'Inter, ma secondo La Gazzetta dello Sport a muovere i passi per il brasiliano è stata la Juventus. I bianconeri hanno approfondito i discorsi con l'estremo difensore del Liverpool e i contatti con l'entourage hanno portato al gradimento per la destinazione da parte del diretto interessato.

Il brasiliano viene da otto stagioni in Inghilterra ed è già stato in Italia con la Roma. In casa Juve si segnala ottimismo in crescita.