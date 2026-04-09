Hakan Calhanoglu si è ripreso le chiavi del centrocampo di Chivu e la prestazione super contro la Roma ha innescato diverse reazioni. Anche sul suo futuro. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 12:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.