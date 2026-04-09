La Gazzetta dello Sport si concentra oggi sul futuro di Hakan Calhanoglu. L'Inter si sta infatti interrogando sull'opportunità di trattenere il giocatore, rinnovando il contratto in scadenza nel 2027 oppure arrivando a scadenza.

Da parte sua Cristian Chivu sarebbe molto contento dell'eventuale permanenza del regista turco, che considera perfetto per il suo gioco e molto difficile da sostituire. Pochi play hanno infatti visione, determinazione, freddezza e tiro dalla distanza come Calhanoglu, già arrivato a dieci gol stagionali. Inoltre, dal Galatasaray non è mai arrivata alcuna offerta scritta.

Il rinnovo dovrà comunque avvenire, secondo l'idea dell'Inter, a cifre inferiori agli attuali 6,5 milioni netti annui. E il fattore infortuni? Non preoccupa più di tanto: a conti fatti il giocatore ha saltato 16 partite su 45 quest'anno, cioè oltre un terzo, ma ha fatto valere le presenze e nelle precedenti quattro stagioni non ha mai giocato meno di 40 partite. Oggi è a 27, potrebbe comunque arrivare a 36.