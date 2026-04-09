Dopo le vittorie contro la Roma e la Cremonese, terza direzione stagionale con l'Inter, anche questa volta in trasferta, per Davide Massa, designato per dirigere la partita di domenica sera contro il Como. Per l'arbitro di Imperia sarà il gettone numero 33 con l'Inter in campo: 22 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte il bilancio complessivo.