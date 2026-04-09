A margine della presentazione del progetto 'Sport Missione Comune', Andrea Abodi, ministro per lo sport ed i giovani, ha commentato la possibile candidatura di Giovanni Malagò a presidente della FIGC: "Con lui ci sentiamo costantemente, abbiamo responsabilità comuni. È il presidente della fondazione Milano Cortina, stiamo chiudendo il bilancio e stiamo vedendo di chiudere definitivamente in modo positivo visto che positiva è stata l’organizzazione, l’accoglienza e lo spettacolo, grazie anche al lavoro di Simico. Le scelte della Federcalcio dipendono dalle componenti. Ognuno fa il suo mestiere, io cerco di fare il mio".
Abodi poi non risparmia una frecciata a Gabriele Gravina: "Il commissariamento è una facoltà che è nelle disponibilità del presidente del Coni, quindi sarà il Coni stesso a valutare se ci sono i presupposti. C’è una data per le elezioni, io ho i miei convincimenti. Non mi interessa tanto chi sarà il presidente, ma che sia in grado di fare ciò che non è stato fatto con il 98% del consenso".
Parere negativo sull'eventualità di ripescaggio della Nazionale italiana per i Mondiali: "Mi sembra difficile che possa essere ripescata un’europea e non me lo auguro neanche".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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