Il Paris Saint-Germain si avvicina sempre di più all'Inter dopo la vittoria per 2-0 sul Liverpool. Questo il ranking Uefa per club dopo la vittoria dei francesi sui Reds e dell'Atletico Madrid sul Barcellona

1 - Real Madrid 144.500

2 - Bayern Monaco 143.000

3 - Liverpool 130.000

4 - Inter 127.000

5 - Manchester City 125.500

6 - Paris 123.000

7 - Barcelona 111.250

8 - Arsenal 111.000

9 - Bayer Leverkusen 105.000

10 - Atletico Madrid 102.250

Sezione: News / Data: Gio 09 aprile 2026 alle 13:24
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
vedi letture