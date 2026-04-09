Leon Goretkza lascerà il Bayern Monaco a fine stagione, ma il suo entourage continua a chiedere 7 milioni a stagione a chi vorrà usufruire dei suoi servigi e questo rende l'operazione complicata. Su Tuttosport si legge oggi che nella richiesta degli agenti c'è anche un bonus di 10 milioni alla firma.

Le società più attive in Italia sembrano essere Juventus e Milan, ma anche Inter e Napoli hanno fatto delle chiacchierate esplorative con gli agenti nelle ultime settimane.