Intervistato da Sportitalia, Roberto Samaden, responsabile del Settore giovanile dell’Atalanta, ha parlato così del modello adottato da diversi anni dalla Dea a livello di vivaio: "E' vero, l'Atalanta è un'isola felice, ma dovrebbe essere la normalità - le parole dell'ex dirigente dell'Inter -. Tutte le società professionistiche italiane dovrebbero essere come l'Atalanta, tutte dovrebbero avere una proprietà attenta come la famiglia Percassi e gli strumenti che ci fornisce il club. Dobbiamo chiederci come mai l'Atalanta venga considerata in questo modo, è una società che assomiglia a club europei per la cura che mette nello sviluppo dei giocatori".