Nonostante i molteplici incontri tra Javier Zanetti e il padre Pablo, la via dell'Inter per arrivare a Nico Paz è sempre stata molto complicata, come si legge sul Corriere dello Sport. Non è escluso che il Real Madrid riacquisti il giocatore a 9 milioni già la prossima estate, sennò potrà farlo nel 2027 per 10. Le carte in tavola potrebbero cambiare con la possibile qualificazione del Como in Champions League, nonché a seconda delle uscite di giocatori simili all'argentino come Brahim Diaz, Guler o Bellingham.

L'Inter sarebbe però pronta a qualsiasi scenario nel caso in cui si dovesse aprire uno spiraglio, ma la strada sembra segnata. Ad ogni modo la volontà di Oaktreee di tentare il colpo a sorpresa non è legata all'uscita di scena anticipata in Europa. I prossimi incontri con Nico Paz saranno quelli sul campo, domenica in campionato e il 21 in Coppa Italia.