"Calhanoglu ha fatto oggi quello che ai miei tempi era abbastanza frequente. Una volta, soprattutto chi giocava da mezzala o da mediano ci provava sempre, quando arrivava ai venticinque metri. Adesso, invece, si preferisce andare dentro con il pallone". Così Juan Sebastian Veron parla di Hakan Calhanoglu e del suo bellissimo gol contro la Roma.

"Ha avuto il tempo di prendere la mira e di calciare - aggiunge Veron -. Poi lui è stato bravo a imprimere potenza e a non perdere la coordinazione, errore che si commette spesso. Mi è piaciuto, in particolare, il fatto che lui abbia indirizzato il pallone proprio lì. Tante volte si vedono tiri a casaccio in rete non si sa come. Qui, invece, no. Ha cercato quella zona della porta e l'ha trovata. Come mai si calcia di meno da fuori area? Perché ci vuole coraggio: il coraggio di sbagliare, intendo dire, e di non sentire le critiche della gente". Secondo Veron, il turco "ha nel suo bagaglio questa qualità. E non ha soltanto questa: è un ottimo regista, detta i tempi alla squadra, sa quando è il caso rallentare o di velocizzare l'azione. Ha un ottimo lancio che apre le difese avversarie e trova il compagno smarcato. Per l'Inter è una grande risorsa".

Dall'album dei ricordo Veron tira fuori una sua perla in carriera. "Una rete a San Siro contro l'Inter, quando ero al Parma. Mi pare fosse una partita di Coppa Italia. Quella volta, arrabbiati perché dicevano che c'era un fallo precedente, quelli dell'Inter protestarono e tre furono espulsi. Non mi era mai capitato: io faccio gol e tre avversari vengono cacciati...".