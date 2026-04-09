"Calhanoglu ha fatto oggi quello che ai miei tempi era abbastanza frequente. Una volta, soprattutto chi giocava da mezzala o da mediano ci provava sempre, quando arrivava ai venticinque metri. Adesso, invece, si preferisce andare dentro con il pallone". Così Juan Sebastian Veron parla di Hakan Calhanoglu e del suo bellissimo gol contro la Roma.
"Ha avuto il tempo di prendere la mira e di calciare - aggiunge Veron -. Poi lui è stato bravo a imprimere potenza e a non perdere la coordinazione, errore che si commette spesso. Mi è piaciuto, in particolare, il fatto che lui abbia indirizzato il pallone proprio lì. Tante volte si vedono tiri a casaccio in rete non si sa come. Qui, invece, no. Ha cercato quella zona della porta e l'ha trovata. Come mai si calcia di meno da fuori area? Perché ci vuole coraggio: il coraggio di sbagliare, intendo dire, e di non sentire le critiche della gente". Secondo Veron, il turco "ha nel suo bagaglio questa qualità. E non ha soltanto questa: è un ottimo regista, detta i tempi alla squadra, sa quando è il caso rallentare o di velocizzare l'azione. Ha un ottimo lancio che apre le difese avversarie e trova il compagno smarcato. Per l'Inter è una grande risorsa".
Dall'album dei ricordo Veron tira fuori una sua perla in carriera. "Una rete a San Siro contro l'Inter, quando ero al Parma. Mi pare fosse una partita di Coppa Italia. Quella volta, arrabbiati perché dicevano che c'era un fallo precedente, quelli dell'Inter protestarono e tre furono espulsi. Non mi era mai capitato: io faccio gol e tre avversari vengono cacciati...".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 08:28 Sabatini: "Inter, non è finita: a Como sarà durissima. Interisti male in azzurro? Non è vero"
- 08:14 Veron: "Il gol di Calha? Ha quel colpo e non solo. Con un mio gol simile ne feci cacciare tre dell'Inter"
- 08:00 GdS - L'Inter si tiene Calhanoglu: c'è una doppia possibilità. Il fattore infortuni non preoccupa perché...
- 00:00 L'utopia di Luis Enrique
- 23:59 Sky - Presidente FIGC, la Lega Serie A proporrà la candidatura di Malagò: avrà l'appoggio anche di Marotta
- 23:40 Giaccherini vota Conte: "L'uomo giusto per la Nazionale, ha già rifondato Juve, Inter e Napoli"
- 23:26 Fiorentina, Pongracic: "Da un paio di partite giochiamo in maniera diversa. È stato un processo"
- 23:11 Giovanni Galli: "Sette punti sono tanti, per il Napoli lo Scudetto deve essere una dolce speranza"
- 22:56 Colpaccio dell'Atletico al Camp Nou: il Barcellona cade due volte in 10. Il PSG impone la sua legge al Liverpool: 2-0
- 22:45 GdS - Inter, Vicario primo obiettivo per la porta: defilati Lunin e il sogno Svilar. Sommer-Martinez, c'è un'idea del club
- 22:31 Patente falsa a un controllo della polizia: denunciato Gueye, attaccante dell'Udinese
- 22:17 Buonfiglio, pres. CONI: "FIGC, solo con un nome non si cambia un tubo. Serve un programma"
- 22:03 La Nazionale Femminile cerca un posto al Mondiale, Soncin: "Tutti i riflettori su di noi, sentiamo la responsabilità"
- 21:49 Beneforti racconta: "Lucescu mi ha confidato un grande rimpianto. Riguarda l'Inter"
- 21:35 Serie A 2026-27, il sipario si alzerà ancora al Teatro Regio di Parma: svelata la data della presentazione del calendario
- 21:21 Donnarumma con gli occhi lucidi: "Italia fuori dal Mondiale, normale sentirsi responsabili. Ma torneremo grandi"
- 21:07 Cassano: "Chivu guida una Ferrari, Fabregas il miglior allenatore del campionato perché ha avuto un compito più complicato"
- 20:52 Bergomi e la gestione di Yamal nello spogliatoio: "Vale quello che Simoni ci diceva quando giocavo con Ronaldo"
- 20:38 Viviano: "Il 3-5-2 di Inzaghi macchina perfetta e inimitabile. Se l'Inter vince a Como è fatta"
- 20:25 Bastoni-Barça, i club non trattano e il giocatore pensa all'Inter. L'operazione dipende da 3 fattori
- 20:10 Esposito vince il 'Goal of the Month' di marzo: premiata l'incornata "da vedere e rivedere" di Firenze
- 19:56 Como-Inter, scatta l'ordinanza: divieto di alcool e contenitori di vetro a partire dalle 18
- 19:42 Trento, Aucelli: "Spiace aver perso contro l'Inter U23, ma non dobbiamo allarmarci"
- 19:28 Messaggero Veneto - Accusato di 'violenza su un’amica': slitta al 10 giugno la decisione per Solet
- 19:14 Colonnese ricorda Lucescu: "Arrivò all'Inter in un momento complicato, ma portò un enorme cambiamento"
- 19:00 Rivivi la diretta! Il RICORDO di LUCESCU, il DESTINO e il LEGAME con CHIVU. Lo SCUDETTO si decide a COMO?
- 18:45 Trento ko con l'Inter U23, Tabbiani: "Gara negativa, abbiamo fatto poco per meritare il pareggio"
- 18:30 Melgrati in conferenza: "A questi ragazzi insegnati i valori giusti nel settore giovanile. Il gruppo è forte"
- 18:20 Berenbruch in conferenza: "La concorrenza è alta a centrocampo, io mi sento al 100%"
- 18:15 Inter U23-Trento, le pagelle: Spinaccé e Zuberek firmano i tre punti, Lavelli non incide
- 18:00 Inter-Roma, nessuna discussione: comanda il capitano. Barella e Thuram sul podio
- 17:45 Vecchi in conferenza: "Oggi bravissimi, in tanti hanno stretto i denti fino alla fine. L'infortunio di Kamaté..."
- 17:31 Velasco lapidario: "Io presidente della FIGC? Pesce d'aprile arrivato in Argentina"
- 17:17 UFFICIALE - L'Inter vola in Australia: i nerazzurri sfideranno Milan e Juventus. Il programma
- 17:02 NBA Europe, Cardinale punta su Varese: via libera per i dialoghi tra Oaktree e l'Olimpia Milano
- 16:48 Udinese, il resp. vivaio Trevisan risponde a Marotta: "Friuli senza talenti? Anche la Campania produce meno"
- 16:33 Dalla Francia - Inter, pochi dubbi sul futuro di Pavard: il Marsiglia ha già preso una decisione
- 16:19 Bild - Il BVB chiude le porte alle pretendenti come Inter e Milan: pronto nuovo ingaggio per Svensson
- 16:19 L'Inter U23 batte il Trento e sogna i play-off: a Monza finisce 2-1 con i gol di Spinaccé e Zuberek
- 16:04 Bologna, Italiano: "L'Inter ha fatto due finali UCL, nel calcio italiano non è tutto da buttare"
- 15:50 Da Di Gennaro a Luis Henrique, tanti nerazzurri modelli d'eccezione per la nuova divisa Canali
- 15:35 C'è una COSA su LAUTARO che NESSUNO DICE. Il suo GOL più BELLO al MONDIALE per CLUB
- 15:20 Il Bordocam di Inter-Roma: Acerbi miglior attore non protagonista, da Thuram show in campo e fuori
- 15:06 Le notizie principali e tutti gli approfondimenti sul tuo telefono: iscriviti al canale WhatsApp di FcInterNews
- 14:52 Dalle scommesse alla riforma dei campionati: il decalogo di Gravina per rilanciare il calcio
- 14:37 Calafiori: "Big europee con la difesa a 4 e italiane col 3-5-2? Non so che dire. Personalmente..."
- 14:23 Abodi: "Mi sembra difficile un ripescaggio dell'Italia. Un U19 titolare in Serie A? Serve volontà di club e allenatori"
- 14:09 L'agente di Thiago Motta: "Alla Juve non era gradito da tutti. Lui al Napoli? Nulla di concreto"
- 13:54 Boniek: "Inter grande squadra, perdere a San Siro per la Roma ci può stare. E il gol di Calhanoglu..."
- 13:40 Ulivieri: "Sempre più fondi a capo dei club, davvero a loro interessa la nazionale?"
- 13:25 L'incubo degli obblighi green sul nuovo San Siro. Tancredi: "Così l'operazione salta"
- 13:11 Rimonta del Napoli? Clemente Russo non ci crede: "L'Inter è una grandissima squadra"
- 12:56 La UEFA omaggia Lucescu: un minuto di silenzio prima delle partite europee
- 12:41 Qui Como - Fabregas cambia l'abito tattico per l'Inter? Idea difesa a tre e impiego del falso nove
- 12:28 Indagine San Siro, in arrivo il ricorso per la revoca del provvedimento
- 12:14 Serie A, gli arbitri della 32esima giornata: per Como-Inter scelto Massa, Aureliano e Maggioni al VAR
- 12:00 INTER, da KONÉ a DIABY: CHIVU passa al 4-3-3? La SVOLTA EUROPEA preannunciata dal MERCATO
- 11:57 Inter-Roma, per Sozza una serata da spettatore: la RefCam coglie un solo intervento diretto
- 11:43 The Sun - Vicario lascerà il Tottenham, Inter in prima fila. Per la sostituzione le idee sono due
- 11:30 Qui Como - Fabregas spera di recuperare due pedine in vista dell'Inter
- 11:14 Muharemovic, scattata l'asta: l'Inter è favorita però bisogna fare attenzione dalla Premier
- 11:02 Maxi operazione anti-'Ndrangheta: 54 arresti, tra gli indagati c'è anche Ferdico
- 10:48 CdS - Gila, derby di mercato tra Inter e Milan: Lotito opta per il trasferimento a zero?
- 10:34 esclusivaKim Min-Jae: "Un ritorno in Italia? Ricordo con piacere l'esperienza al Napoli. Il futuro..."
- 10:20 GdS - Como-Inter, tifosi nerazzurri attesi al Sinigaglia: i numeri
- 10:06 Corsera - Inter, incredibile coincidenza con l'anno scorso nelle ultime sette. Ma Chivu ha uno slancio in più
- 09:52 TS - Como-Inter, oggi la ripresa dei nerazzurri: le ultime su assenti e acciaccati
- 09:38 CdS - Inter col rebus Pavard. Palla all'OM: c'è uno scenario da non escludere
- 09:24 Lucescu, l'omaggio di Mkhitaryan: "Un visionario: grazie di tutto"
- 09:10 TS - Inter, niente calcoli verso lo Scudetto. Como fondamentale perché...