Bella vittoria casalinga per l'Inter U23, che supera il Trento 2-1. I nerazzurri iniziano bene, in un primo tempo piuttosto scialbo dal punto di vista delle occasioni. Al 15' Spinaccé sblocca la gara di testa su sponda di Cocchi: sesto gol in stagione per il classe 2006. Dopo che i nerazzurri non sfruttano un paio di occasioni interessanti con Cinquegrano e Zuberek, proprio Zuberek fa centro dal dischetto, per il 2-0 (rigore concesso dopo FVS per fallo di mano in area). Tutto finito? Macchè: Pellegrini frena gli entusiasmi dei padroni di casa con un colpo di testa ben angolato, ma nonostante il pressing finale gli ospiti non riescono a creare altre occasioni degne di nota. La vittoria di oggi è fondamentale, con la squadra di Vecchi in ottima posizione nella lotta play-off. Determinante ora trovare la terza vittoria consecutiva contro l'Arzignano per arrivare nel migliore dei modi allo scontro diretto contro la Giana Erminio del 19 aprile.
IL TABELLINO
INTER U23-TRENTO 2-1
Marcatore: Spinaccé (15'), Zuberek (71'), Pellegrini (75')
INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Amerighi, Bovo (dall'80' Venturini), Fiordilino (dal 46' Kaczmarski), Berenbruch, Cocchi (dall'89 David); Lavelli (dal 64' Mosconi), Spinaccé (dal 64' Zuberek).
A disposizione: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Topalovic, Zouin, Bovio, Jakirovic
Allenatore: Stefano Vecchi
Ammonito: Stante (13'), Amerighi (57')
TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Corradi, Maffei; Candelari (dal 58' Giannotti), Aucelli, Fossati (dal 58' Sangalli); Chinetti (dall'82' Dalmonte), Ebone (dal 58' Pellegrini), Capone (dal 71' Ladisa).
A disposizione: Costantini, Tommasi, Rigione, Muca, Benedetti, Mehic, Corallo, Miranda
Allenatore: Luca Tabbiani
Ammonito: Aucelli (37'), Fossati (47')
Arbitro: Giorgio Di Cicco (sez. di Lanciano)
Assistenti: Meraviglia-Cavalli
Quarto ufficiale: Pizzi
Operatore FVS: Montanelli
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16.58 - FINISCE QUI! L'Inter U23 resiste ai tentativi di rimonta del Trento e batte 2-1 i gialloblu.
96' - Corradi impatta di testa sul calcio piazzato di Ladisa: il suo colpo di testa finisce sul fondo.
91' - Zuberek rientra e calcia in contropiede: sarà corner. Scelta egoista, con Mosconi che era ben posizionato a centro area.
90' - Sette minuti aggiuntivi.
89' - David prende il posto di un esausto Cocchi: ultimo cambio della partita.
88' - Non c'è nulla secondo Di Cicco. Si continua.
85' - FVS in corso: contatto tra Kaczmarski e Giannotti in area di rigore dell'Inter U23.
82' - Amerighi ci prova con il rasoterra: Barlocco si distende e mette in corner.
82' - Esce Chinetti, entrato Dalmonte: ultimo cambio per il Trento.
80' - Cambia a centrocampo ora Vecchi: dentro Venturini per Bovio.
80' - Sangalli ha spazio e ci prova da fuori: il suo destro non gira abbastanza, palla sul fondo. A terra con i crampi intanto Alexiou.
IL GOL - Bel cross di Chinetti, ispirato, con il sinistro. Pellegrini si infila alle spalle di Stante e di testa batte un incolpevole Melgrati. Partita di nuovo aperta.
75' - GOL DEL TRENTO! Pellegrini incorna e accorcia le distanze, 2-1.
72' - Cambia ancora Tabbiani: dentro Ladisa per Capone.
IL GOL - Apre il piattone Zuberek: spiazzato Barlocco e palla in fondo al sacco.
71' - GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLL DELL'INTER! Zuberek è glaciale e fa 2-0!
70' - Calcio di rigore per l'Inter! Valutato come punibile dall'arbitro Di Cicco il tocco di Giannotti.
68' - FVS chiamato da Vecchi: possibile tocco di mano di Giannotti in occasione dell'uscita a vuoto di Barlocco.
67' - Grande confusione nell'area di rigore del Trento! Barlocco esce a vuoto e la palla resta lì: Zuberek a porta vuota trova la respinta di un giocatore del Trento.
66' - Zuberek vicinissimo al vantaggio! Il polacco si gira nell'area piccola e calcia, fuori di pochissimo. C'è deviazione, sarà corner.
64' - Doppio cambio per Vecchi, che interviene in attacco: fuori Lavelli e Spinaccé per Mosconi e Zuberek.
61' - Corradi incorna su calcio d'angolo, Melgrati bravo in controtempo a respingere.
58' - Primi cambi per il Trento: escono Fossati, Candelari ed Ebone per Sangalli, Giannotti e Pellegrini.
57' - Amerighi ammonito: entrata in ritardo su Capone.
51' - Clamorosa occasione per Cinquegrano su corner. Tutto solo, l'ex Sassuolo schiaccia a terra di testa, senza trovare la porta da ottima posizione.
50' - L'Inter si distende con Cocchi, che cerca Spinaccé. Suggerimento lungo, che porta l'attaccante a decentrarsi e a servire l'accorrente Berenbruch. Il mancino della mezzala si abbassa al momento giusto e Barlocco è bravissimo a rifugiarsi in corner.
48' - Chinetti trinagola con Ebone e prova il sinistro rasoterra: respinta bassa di Melgrati.
47' - Pronti via e subito giallo per Fossati. Scivolata in ritardo su Berenbruch.
16.04 - Si riparte all'U-Power Stadium!
16.03 - Rientrano in campo le squadre: Fiordilino resta negli spogliatoi, al suo posto Kaczmarski.
L'Inter U23 chiude avanti 1-0 sul Trento un primo tempo giocato su ritmi bassi. A decidere la gara, per ora, il colpo di testa di Spinaccé. Buona prova comunque della squadra di Vecchi, che ha concesso pochissimo agli ospiti, mai davvero pericolosi. Bravi poi i nerazzurri a sfruttare la miglior palla gol della partita, creata da un bel cross di Berenbruch e da un'ottima sponda di Cocchi. Nella ripresa sarà fondamentale continuare sugli stessi binari del primo tempo.
15.47 - Fischia due volte Di Cicco: primo tempo che si chiude sull'1-0 per l'Inter U23.
45' - Uno di recupero.
45' - Contropiede Inter chiuso dal diagonale di Spinaccé: palla che sfila a lato.
44' - Lavelli ci prova al volo da fuori area: palla che si spegne sul fondo.
37' - Ammonito Aucelli, entrata dura su Alexiou.
30' - Tiro da fuori di Candelari, forte ma centrale: respinge con i pugni Melgrati.
29' - Grande giocata di Spinaccé, che apre il campo ad Amerighi sulla destra con un bel colpo di tacco. Il cross dell'esterno destro nerazzurro per Cocchi non arriva a destinazione,
27' - Chinetti prova la serpentina, rientrando da destra verso sinistra sul suo mancino: ancora Stante ci mette il corpo e blocca il tiro del prodotto del settore giovanile del Como.
23' - Timida reazione del Trento con una combinazione sulla sinistra che porta al tiro di Candelari: respinge Stante.
22' - Angolo ben battuto da Cocchi su cui Cinquegrano va più in alto di tutti: alta anche la sua incornata, che supera la traversa.
IL GOL - Berenbruch crossa dal centrodestra con il sinistro: Cocchi arriva in corsa sul secondo palo e fa sponda di testa. Sulla palla rimessa in mezzo il più lesto di tutti è Spinaccé, che si lancia sul pallone e tocca quanto basta di testa per portare avanti i suoi.
15' - GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DELL'INTER! SPINACCE'! La sblocca lui, di testa: 1-0 per i nerazzurri!
15' - Capone converge e calcia dalla sinistra: tiro bloccato a terra da Melgrati.
13' - Ammonito Stante, entrata in ritardo su Chinetti.
10' - Verticalizza Fiordilino per Lavelli, bravo a girarsi: il suo destro è troppo strozzato e sfila a lato.
6' - Avvio su ritmi molto blandi, con poco da segnalare. Bravo Stante a chiudere sull'inserimento di Aucelli.
15.01 - Si comincia! Primo pallone per il Trento.
14.59 - Squadre in campo: Inter U23 in nerazzurro, ospiti in giallo.
Dopo essere tornata alla vittoria a Vercelli, l'Inter U23 è chiamata a dare continuità alla prestazione di sabato contro il Trento, nel recupero della 34a giornata di Serie C. La partita di oggi potrebbe essere spartiacque per i nerazzurri, che vincendo supererebbero Giana Erminio e AlbinoLeffe, rientrando in zona play-off a tre turni dal termine della regular season. Dal canto suo il Trento punta a vincere per sorpassare il Lecco e salire al terzo posto in classifica. Partita difficile dunque per la seconda squadra interista, con mister Stefano Vecchi che conferma il tandem Lavelli-Spinaccé dal primo minuto. A metà-campo chance per Berenbruch, che prende il posto di Topalovic, a sinistra torna Cocchi dopo la titolarità di David a Vercelli. Ecco le formazioni ufficiali della gara, in programma alle 15.00 all'U-Power Stadium.
Autore: Alessandro Savoldi
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