Gianluigi Donnarumma ha smentito l'indiscrezione giornalistica uscita negli scorsi giorni, secondo la quale il gruppo della Nazionale italiana avrebbe chiesto dei premi in denaro alla FIGC in caso di qualificazione al Mondiale, poi mancata a causa della sconfitta ai rigori contro la Bosnia: "Sono rimasto ferito dai commenti e dalle parole uscite - ha detto il portiere azzurro a Sky Sport -. Da capitano non ho mai chiesto un euro alla Nazionale italiana. Quello che fa la Nazionale, come in ogni competizione, è fare un regalo ai calciatori che si qualificano per un torneo. Solo questo, nessuno ha mai chiesto niente alla federazione: il nostro regalo era andare al Mondiale e non ce l’abbiamo fatta. Mi ha fatto male quello che è uscito, ripeto, nessuno ha mai chiesto premi".