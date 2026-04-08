La maggioranza dei club di Serie A, che lunedì prossimo si riuniranno in assemblea, è orientata a proporre la candidatura di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. Secondo Sky, l'ex numero uno del CONI avrebbe l'appoggio di 16 squadre su 20, tra cui l'Inter di Beppe Marotta; all'opposizione c'è Claudio Lotito, che però non ha i numeri per contrastare la nomination di Malagò. 

Sezione: Copertina / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 23:59
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.