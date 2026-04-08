La maggioranza dei club di Serie A, che lunedì prossimo si riuniranno in assemblea, è orientata a proporre la candidatura di Giovanni Malagò come nuovo presidente della FIGC. Secondo Sky, l'ex numero uno del CONI avrebbe l'appoggio di 16 squadre su 20, tra cui l'Inter di Beppe Marotta; all'opposizione c'è Claudio Lotito, che però non ha i numeri per contrastare la nomination di Malagò.