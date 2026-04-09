Tutta la Roma è in bilico. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, la famiglia Friedkin starebbe ragionando su una possibile rifondazione. Oltre a Dybala e Pellegrini, che hanno gli stipendi più onerosi, ci sono N'Dicka e Koné che sono costati rispettivamente zero e diciotto milioni per il cartellino e potrebbero portarne complessivamente un centinaio. Del francese si sta parlando da tempo per l'interesse dell'Inter.

Chi invece dovrebbe restare sono Svilar, Mancini, Wesley, Pisilli, Malen (25 milioni per il riscatto già pronti), Soulé più elementi più giovani come Ghilardi, Vaz ed El Aynaoui.