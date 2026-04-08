Dopo essere tornata alla vittoria a Vercelli, l'Inter U23 è chiamata a dare continuità alla prestazione di sabato contro il Trento, nel recupero della 34a giornata di Serie C. La partita di oggi potrebbe essere spartiacque per i nerazzurri, che vincendo supererebbero Giana Erminio e AlbinoLeffe, rientrando in zona play-off a tre turni dal termine della regular season. Dal canto suo il Trento punta a vincere per sorpassare il Lecco e salire al terzo posto in classifica. Partita difficile dunque per la seconda squadra interista, con mister Stefano Vecchi che conferma il tandem Lavelli-Spinaccé dal primo minuto. A metà-campo chance per Berenbruch, che prende il posto di Topalovic, a sinistra torna Cocchi dopo la titolarità di David a Vercelli. Ecco le formazioni ufficiali della gara, in programma alle 15.00 all'U-Power Stadium.

INTER U23 (3-5-2): Melgrati; Cinquegrano, Stante, Alexiou; Amerighi, Bovo, Fiordilino, Berenbruch, Cocchi; Lavelli, Spinaccé

A disposizione: Raimondi, Galliera, Zanchetta, Topalovic, Venturini, Zouin, David, Mosconi, Zuberek, Kaczmarski, Bovio, Jakirovic

Allenatore: Stefano Vecchi

TRENTO (4-3-3): Barlocco; Triacca, Trainotti, Corradi, Maffei; Candelari, Aucelli, Fossati; Chinetti, Ebone, Capone

A disposizione: Costantini, Tommasi, Sangalli, Giannotti, Pellegrini, Rigione, Muca, Benedetti, Ladisa, Dalmonte, Mehic, Corallo, Miranda

Allenatore: Luca Tabbiani

Arbitro: Giorgio Di Cicco (sez. di Lanciano)

Assistenti: Meraviglia-Cavalli

Quarto ufficiale: Pizzi

Operatore FVS: Montanelli