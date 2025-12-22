Dopo il successo esterno sul campo del Genoa, questa mattina l'Atalanta è già tornata in campo. La squadra di Palladino si è ritrovata questa mattina a a Zingonia per cominciare la preparazione in vista della prossima sfida di campionato contro l’Inter, in programma per domenica 28 dicembre alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo.

Niente riposo dunque per gli orobici in vista della 17esima giornata della Serie A Enilive che dopo la vittoria ottenuta in casa del Genoa di De Rossi puntano l'Inter. Nella giornata di domani, martedì 23 dicembre, è in programma al Centro Bortolotti un’altra seduta mattutina a porte chiuse.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 22 dicembre 2025 alle 15:31
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
