Dopo il risveglio muscolare di questa mattina, Eugenio Corini, allenatore dell'Union Brescia, ha diramato la lista dei convocati per la partita di questa sera contro l'Inter Under 23. Assenti dall'elenco i seguenti giocatori: Guglielmotti, Maistrello, Mercati, Pasini, Spagnoli, Zennaro.

Questa la lista:

Portieri: 1 Liverani, 22 Damioli, 66 Gori.
Difensori: 3 Rizzo, 4 Sørensen, 19 Pilati, 24 Boci, 28 Silvestri, 31 Facchini, 82 Armati.
Centrocampisti: 8 Balestrero, 11 Cisco, 15 De Francesco, 18 De Maria, 21 Fogliata, 77 Vesentini.
Attaccanti: 7 Di Molfetta, 9 Vido, 37 Giani, 45 Valente, 74 Leporini, 97 Cazzadori.

