Reduce dalla vittoria in casa del Genoa arrivata in pieno recupero, Raffaele Palladino (tecnico dell'Atalanta) guarda già alla prossima partita contro l'Inter. "L'obiettivo che ci eravamo prefissati con la squadra era proprio quello di incamerare più punti possibili prima di questo ciclo terribile. Inter, Roma e Bologna rappresentano scontri diretti per le zone nobili della classifica. La nostra filosofia resta quella di guardare passo dopo passo, partita per partita, ma era vitale arrivare a questi appuntamenti posizionati nella parte sinistra della classifica"

"La squadra ci teneva molto - prosegue -. Queste vittorie aiutano l'autostima, danno morale e ci permettono di lavorare con serenità. Ora ce la giochiamo con tutti. Abbiamo qualità e giocatori importanti; è vero che paghiamo dazio con le assenze per la Coppa d'Africa e qualche infortunio, ma ho bisogno di tutti. Adesso recuperiamo le energie e prepariamoci a sfidare l'Inter davanti al nostro pubblico".