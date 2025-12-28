Un consiglio a Cristian Chivu per il 2026? Se Massimo Callegari in maniera più pragmatica gli chiede di evitare discorsi come quelli relativi alla presenza da 'invitata' dell'Inter in Supercoppa perché controproducenti, Riccardo Trevisani gli rivolge un invito molto più 'romantico': "Non farti imbarbarire da questo calcio litigioso, continua a parlare in questo modo", il suo pensiero per Sport Mediaset.

Poi, un pronostico per la gara di stasera: per Trevisani sarà 1-1 con reti di Nicola Zalewski e Pio Esposito, mentre Callegari indica un secco 3-1 per l'Inter con Marcus Thuram e Mario Pasalic in tabellino.