"Quando sono arrivato al PSG, non avrei immaginavo di finire in finale di Champions League, è successo tutto così rapidamente e sono molto felice di essere qui e avere l'opportunità di giocare questa finale. È come un sogno", ha detto Khvicha Kvaratskhelia a Sky Sport nel Media Day del club transalpino, avversario dell'Inter a Monaco.

È stato un lungo viaggio il tuo. Porterai la Georgia con te in finale?

"Il viaggio è stato molto, molto lungo. Ci sono stati momenti difficili, ma li ho superati e questo è importante nella carriera di un giocatore di calcio. Porterò sempre la Georgia con me, mi ha dato tutto, mi ha aiutato e sono molto orgoglioso di essere georgiano. Vorrei aiutare il mio paese perché per noi è difficile giocare in un grande campionato, e io sono molto felice di poterlo fare".

Sei l'unico che ha affrontato l'Inter, hai dato consigli ad allenatore e squadra?

"Non credo che abbiano bisogno del mio aiuto, loro guardano le partite e sono più bravi di me. Ma certo, qualcosa posso dirla visto che ho già affrontato varie volte l'Inter, so quanto siano forti e se ci sarà un momento in cui i compagni avranno bisogno di me, dirò qualcosa. Lavoriamo tutti insieme".

Hai guardato le partite del Napoli?

"Sì, le ho guardate insieme a Gigio (Donnarumma, ndr) e Fabian (Ruiz, ndr). Amiamo il Napoli e penso che vincerà lo scudetto, sarà una festa per la gente di Napoli, lo meritano".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!