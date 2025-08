Non ci sarà da celebrare il ritorno a casa della squadra di Adi Hütter in casa, venerdì, per i tifosi del Monaco in vista della partita contro l'Inter che sancirà la fine delle amichevoli di preparazione stagionale dei monegaschi. Il sito ufficiale del club biancorosso invita tutti i sostenitori ad essere presenti all'appuntamento anche per spingere Maghnès Akliouche e compagni verso la... rivincita della sconfitta patita a San Siro nell'ultima edizione della Champions League per mano dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

Il club ricorda come questo incontro sarà anche l'occasione per assistere a uno spettacolo unico: la presentazione dell'intera squadra prima del calcio d'inizio. Saranno presentati anche i primi tre acquisti del mercato estivo: Eric Dier Paul Pogba e Ansu Fati.