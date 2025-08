Ansu Fati, nuovo acquisto di lusso del Monaco, sta cercando di riprendersi dai ripetuti infortuni subiti con il Barcellona e di rinverdire fasti che sembrano smarriti. Ma il ritorno in forma del giocatore sta richiedendo più tempo del previsto: si pensava che Fati avrebbe dovuto essere pronto per la ripresa del campionato, ma fino a questo momento non ha giocato un solo minuto nelle partite di preparazione dei biancorossi, suscitando anche qualche preoccupazione tra i tifosi.

Il club del Principato, comunque, fa sapere che il lavoro intorno al giocatore è ben mirato: Fati sta svolgendo un lavoro fisico intenso per potersi presentare in grande spolvero agli appuntamenti che contano. E anche l'entourage del giocatore, riferisce Cadena SER, è soddisfatto di questa scelta. Ciononostante, non si prevede che Ansu Fati sia pronto per il ritorno in campo del 16 agosto contro il Le Havre. Il Monaco vuole aspettare che il giocatore sia al 100% della forma prima di lanciarlo nelle competizioni ufficiali; di conseguenza, è destinato a non esserci nemmeno venerdì nell'ultima amichevole di preparazione contro l'Inter.