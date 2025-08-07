Come anticipato nei giorni scorsi (LEGGI QUI), Zinho Vanheusden ha deciso di ripartire a 26 anni dalla Spagna, nello specifico dal Marbella, società di seconda divisione. Un passo indietro dal punto professionale, in avanti invece per un ragazzo letteralmente perseguitato dagli infortuni che ne hanno frenato una carriera potenzialmente importante. L'annuncio dell'accordo annuale è stato dato dalla stessa società iberica:

"Il Marbella Fútbol Club ha raggiunto un accordo con il calciatore Zinho Vanheusden, che sarà legato alla nostra società fino al 30 giugno 2026. Vanheusden (Hasselt, Belgio; 29 luglio 1999) è un difensore centrale con grandi qualità difensive e un’eccellente capacità di impostare il gioco partendo dalla propria area. Il calciatore belga vanta una vasta esperienza a livello internazionale. Dopo essersi messo in luce nelle giovanili dello Standard Liegi, l’Inter di Milano non ha esitato a integrarlo nella propria academy. Zinho Vanheusden ha giocato in prestito in diversi club europei come lo stesso Standard Liegi, il Genoa (Italia), l’AZ Alkmaar (Paesi Bassi) e il KV Mechelen (Belgio). È stato convocato in tutte le categorie giovanili della nazionale belga e ha debuttato con la nazionale maggiore nel 2020 in un’amichevole tra Belgio e Costa d’Avorio. Da oggi il Marbella può contare su un calciatore con esperienza, senso della posizione tattica e fondamentale per l’avvio del gioco dalla difesa. Benvenuto, Zinho!"