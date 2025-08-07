L'aggiornamento è che non c'è aggiornamento. Nulla è cambiato sul fronte Lookman nella giornata di ieri: tutto come prima. Il nigeriano non si è presentato a Zingonia per l'allenamento e l'Atalanta non l'ha multato né gli ha sospeso lo stipendio. L'attaccante africano, peraltro, ha fatto perdere le sue tracce e nessuno sa dove sia. O meglio: lo sa solo chi deve saperlo, quindi parenti, entourage e qualche amico stretto. Di certo non è più nella sua casa di Bergamo, come conferma la Gazzetta dello Sport.

La rosea ricorda i tre "strappi" di Lookman: rimozioni foto social in maglia atalantina, comunicato durissimo e assenza dagli allenamenti. "Dunque siamo in una situazione di stallo, una partita a scacchi che ogni giorno attende la mossa che possa sbloccare tutto - si legge -. In casa interista sono convinti che arriverà il tempo del rilancio con una terza offerta via Pec che toccherà 45 milioni di parte fissa e successivi bonus per avvicinare i 50. Ma in viale della Liberazione pensano che serva un segnale della controparte per definire i contorni e la fattibilità dell’operazione. Insomma, serve tempo e soprattutto tempismo da parte di tutti. La delicatezza è massima".

