Sembra sia una lotta a due in Inghilterra per Mehdi Taremi. L'attaccante iraniano, in uscita dall'Inter, ha già rifiutato le proposte di Botafogo e Flamengo dal Brasile, perché vuole rimanere a giocare in Europa. Alla caccia della punta 33enne ci sono due squadre di Premier League, Leeds e Fulham, non di prima fascia ma che avrebbero il gradimento del giocatore che desidera giocare oltre Manica.

Come sottolinea Sportmediaset, The Whites sarebbero davanti a The Cottagers in questa sfida di mercato da cui l'Inter spera di ricavare tra gli 8 e i 10 milioni di euro.