Nella giornata di ieri, il Monaco ha battuto per la seconda volta nel giro di 24 ore il Torino in amichevole copia-incollando il risultato del primo test: 3-1 finale, ottenuto sotto gli occhi attenti del presidente Dmitry Rybolovlev, presente al Centre de Performance. Si tratta della quinta vittoria nella preseason per i monegaschi, imbattuti nelle sei sfide disputate (completa il quadro un pareggio). Un bel biglietto da visita prima dell'incrocio con l'Inter dell'8 agosto.

"Queste due partite contro il Torino sono state un buon test per noi - ha spiegato ai canali ufficiali del Monaco il tecnico Adi Hutter -. Oggi (ieri, ndr) è stata una partita un po' dura all'inizio a livello di duelli, il calcio moderno richiede intensità. Ma penso che abbiamo meritato di vincere perché siamo stati la squadra migliore in campo. Sono contento della nostra prestazione e di poter contare su tanti giocatori del settore giovanile del Club che meritano di giocare".