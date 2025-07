Dopo l'amichevole vinta per 4-1 contro la Cremonese, l'attaccante del Torino Che Adams si è presentato davanti ai cronisti in zona mista per parlare di questa prima parte di lavoro compiuta agli ordini di Marco Baroni. I granata debutteranno in campionato contro l'Inter, e Adams sorride parlando del gran gol segnato da Ivan Ilic nel corso del test: "Se gli ho detto di farlo così coi nerazzurri? È stato un gol meraviglioso e sappiamo le qualità di Ivan. Siamo felici per questa vittoria e dobbiamo andare avanti così. Testa al campionato”.