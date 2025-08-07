Cristian Chivu può sorridere: la sua Inter è quasi al completo. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, arrivano notizie confortanti dagli allenamenti di ieri ad Appiano Gentile.

In particolare buone news da Davide Frattesi, che è tornato ad allenarsi nei giorni scorsi dopo l’intervento per l’ernia bilaterale: l'ex Sassuolo ha continuato il suo lavoro personalizzato e ha un obiettivo preciso, quello di tornare ad essere convocato per il debutto in Serie A in programma il 25 agosto in casa contro il Torino. E la sensazione è che venga considerato dal nuovo tecnico come uno dei trequartisti da mettere alle spalle di una punta.

Proprio Frattesi resta l'ultimo interista ancora non disponibile perché ieri, per la prima volta, sono tornati a lavorare totalmente con la squadra sia Yann Bisseck che Piotr Zielinski, ormai pienamente recuperati: "Erano i due che avevano subito gli infortuni più gravi nella coda della scorsa stagione e, non a caso, avevano dovuto salutare il ritiro americano del Mondiale per Club sul più bello", si legge.