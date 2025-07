Filippo Antonelli, direttore sportivo del Venezia, parlando ai microfoni del quotidiano Il Gazzettino ha confermato le voci che vogliono il Torino, primo avversario dell'Inter nella prossima Serie A, interessato a Gaetano Oristanio: "Non ho ancora parlato con i ragazzi, lo farò in questi giorni visto che sarò in ritiro accanto al mister e alla squadra. Al momento sul tavolo non è arrivato nulla di 'vero', il Torino è interessato a Oristanio ma vedremo. Di sicuro noi non mandiamo via nessuno, non abbiamo necessità di farlo".