Alessandro Circati, difensore del Parma, ha parlato ai microfoni di Parma Roots, soffermandosi sul recente passato da giocatore: "Riportare il club, questo club, nel calcio che conta è stata una grande soddisfazione. Ho fatto tutto il percorso, sono cresciuto gradualmente. Non lo so se si può parlare di destino, ma alla fine è successo". In aggiunta, Circati ha detto: "Credo di essere molto fortunato perché sono rientrato forte. E poi questo stop forzato ai box mi ha in un certo modo aiutato, ho messo su massa muscolare, sono riuscito a crearmi il corpo che volevo, per fare il mio ruolo sempre meglio. Ho lavorato sodo, fino ad otto ore al giorno. I dottori e i medici e tutto lo staff mi sono stati molto vicini".