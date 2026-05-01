Clima di festa stamattina al Tardini, dove 1500 tifosi del Parma hanno occupato la tribuna Petitot per assistere all'allenamento della squadra di Carlos Cuesta in preparazione alla gara con l'Inter, gara valida per la 35esima giornata di campionato, in programma domenica, a San Siro (fischio d'inizio alle ore 21). La mattinata - si legge su Parmacalcio1913.com - si è aperta con un momento di condivisione interno con una colazione dedicata ai dipendenti allestita all'interno dell'impianto, proprio prima di lasciare spazio alla seduta aperta al pubblico, che ha partecipato con cori e applausi di incitamento dedicati ai propri beniamini.

Al termine dei lavori, i calciatori, l’allenatore Carlos Cuesta e lo staff hanno incontrato i tifosi per foto, autografi e sorrisi nel Meet & Greet organizzato dalla società. La giornata si è poi conclusa con il pranzo della squadra nella Tardini Club dello Stadio.