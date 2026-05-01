Il derby tra Inter e Milan femminile si avvicina, e anche in casa rossonera si respira molta attesa per questa sfida valida per la 20esima giornata della Serie A Women. Così come le nerazzurre di Gianpiero Piovani cercano di rimanere aggrappate al barlume di speranza di aggancio alla Roma, allo stesso modo anche le rossonere sono alla ricerca di punti preziosi per sperare ancora nella qualificazione alla Women's Champions League dopo lo 0-0 nella gara contro il Napoli, che ha lasciato il Milan a meno tre dalle posizioni che valgono l'Europa.

Per il Matchday Programme del Milan parla Suzanne Bakker, coach delle rossonere: "Un derby non si gioca solamente, si vive. La rivalità, la tensione e l'orgoglio lo rendono una partita a sé, ma non dobbiamo dimenticare che c'è molto in gioco anche dal punto di vista sportivo. Siamo concentrate, preparate e determinate a dare tutto per il Club e per i tifosi".