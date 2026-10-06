Brutte notizie per Alberto Gilardino e il Parma. I crociati dovranno fare a meno di Pontus Almqvist per qualche settimana. Lo ha comunicato il club emiliano: "Parma Calcio 1913 comunica che il calciatore Pontus Almqvist è stato sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del polpaccio della gamba sinistra. Il calciatore inizierà domani I'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica".