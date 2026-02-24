Il tecnico del Bodo/Glimt Kjetil Knutsen si presenta davanti ai cronisti presenti nella sala conferenze di San Siro per commentare quanto accaduto questa sera nella gara contro l'Inter, dove la sua squadra ha ottenuto un clamoroso successo che vale l'accesso agli ottavi di finale di Champions. FcInterNews.it vi riporta le parole del mister scandinavo: "E' stata una serata fantastica per tutto il calcio norvegese. Adesso è estremamente importante fare le cose a modo nostro per preparare il prossimo turno".

Questa vittoria secondo il CT Solbakken è un grande spot per la Norvegia.

"Il vero Bodo è quello del gol del 2-0, però è servita anche una partita difensiva. Abbiamo sofferto nel pirmo tempo. Ora tutti insieme, dallo staff tecnico ai fisioterapisti, abbiamo scritto la storia dello sport norvegese. E questo lavoro di squadra ci ha aiutato".

Oggi in difesa siete stati sontuosi. Bjortuft merita la Nazionale?

"Abbiamo giocato bene in difesa, abbiamo subito tanti cross e calci piazzati ma ci siamo difesi bene collettivamente. Anche Haikin, il portiere, ha fatto bene. Ma non è il mio lavoro dire chi deve andare in Nazionale, io alleno il Bodo. Semmai parlo privatamente con Solbakken. Comunque Bjortuft sta bussando alla Nazionale".

Il dato principale è l'aver segnato cinque gol ad una squadra che ha fatto due finali di Champions in tre anni e sta lottando per lo Scudetto. Avete raggiunto una certa struttura mentale.

"Sono d'accordo, oggi secondo me siamo stati più bravi in difesa. Ma anche sul gol del 2-0 abbiamo creato momenti magici. Siamo anche offensivi, questa è la nostra identità. Siamo robusti mentalmente nel gioco dei singoli e di gruppo e capiamo che non abbiamo mai imparato tutto. Siamo cresciuti di anno in anno e per questo siamo competitivi".

Hai parlato con Chivu a proposito della questione erba?

"Un uomo fantastico. Abbiamo parlato delle nostre squadre, del nostro lavoro. Tutto lì, noi poi non abbiamo discusso sul sintetico; ne hanno parlato altri. Come tante squadre siamo più bravi in casa che fuori però possiamo giocare benissimo anche sull'erba naturale. Ripeto, non è stato il Bodo a creare questa discussione. Però capisco sia difficile per loro".

Come avete aumentato la qualità fisica del vostro gioco?

"Facciamo sempre valutazioni. Così come per la questione sintetico contro erba, abbiamo sempre sviluppato la nostra intensità. La Premier League ha squadre fisiche, noi quei giocatori non li abbiamo quindi dobbiamo cercare dove migliorare noi. Ci siamo allenati fisicamente, il gioco del calcio è molto complesso e cercheremo sempre di migliorare in varie parti del gioco. Giocare più velocemente è la parte più importante del nostro miglioramento".

Avete battuto City, Atletico Madrid e Inter in questa Champions. C'è chi vi paragona al Malaga...

"Non lo so, io guardo sempre avanti. La storia non è importante ma dico grazie".