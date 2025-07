Usa un termine di paragone abbastanza colorito l'attaccante del Fluminense Everaldo dopo la qualificazione della sua squadra ai quarti di finale del Mondiale per Club nel parlare dell'Inter da loro eliminata: "Hanno una forza d'investimento molto maggiore della nostra. Sono arrivati ​​secondi in Champions League. Sono una squadra molto tradizionale in Europa. Ma, con tutto il rispetto, ho anche parlato con loro: non hanno tre palle, ne hanno due come noi. L'ho detto ai nostri compagni di squadra, ed è quello che abbiamo dimostrato in campo. Quello che Renato Portaluppi ci ha trasmesso lo abbiamo fatto sul campo. Sapevamo che avremmo sofferto, ma siamo stati letali quando abbiamo creato le occasioni. Con la nostra sudorazione e la nostra ispirazione, siamo riusciti a vincere e a qualificarci", le parole riportate da GloboEsporte.

Everaldo ha poi riconosciuto che l'Inter era favorita, dopo la sconfitta subita dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League circa un mese fa. E ha aggiunto che, dopo aver festeggiato, la squadra deve ora prepararsi per la partita dei quarti di finale contro il sorprendete Al Hilal: "Abbiamo vinto una partita contro una favorita. Teoricamente, l'Inter era favorita, ma abbiamo giocato secondo le nostre intenzioni. E lo abbiamo dimostrato. Il risultato è lì a parlare. Abbiamo dimostrato che la qualificazione era possibile. Ovviamente oggi festeggeremo, ma sapendo che ci aspetta una partita molto difficile. Dobbiamo essere concentrati perché ogni partita che verrà sarà una partita più difficile. I tifosi? Continuano a darci molta forza. La presenza dei nostri tifosi qui a ogni partita è stata molto importante. Ci hanno aiutato ad arrivare dove siamo e continueranno ad aiutarci. Quindi chi aveva acquistato i biglietti di ritorno in anticipo finirà per riconsiderare la cosa e rimanere qui per aiutarci ancora di più".