Nicola Zalewski sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta, quello che diventerà il suo nuovo club di appartenenza dopo l'iter legato agli esami e la firma sul nuovo contratto. Il giocatore, come si vede nelle immagini postate su X da Gianluca Di Marzio, ha già indosso la t-shirt della Dea.

Lun 18 agosto 2025
