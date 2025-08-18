Nicola Zalewski sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta, quello che diventerà il suo nuovo club di appartenenza dopo l'iter legato agli esami e la firma sul nuovo contratto. Il giocatore, come si vede nelle immagini postate su X da Gianluca Di Marzio, ha già indosso la t-shirt della Dea.

.@Atalanta_BC, iniziate le visite mediche di Nicola Zalewski pic.twitter.com/YfUK9Jj5RU — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 18, 2025