Dopo il pareggio arrivato in rimonta grazie a due rigori nel finale, la Fiorentina è tornata subito al lavoro. Nel pomeriggio odierno la truppa di Stefano Pioli è scesa in campo per un allenamento di scarico e anche preparatorio sul piano mentale verso il confronto di mercoledì sera in programma a San Siro contro l'Inter.

Sezione: L'avversario / Data: Lun 27 ottobre 2025 alle 22:21
Autore: Niccolò Anfosso
