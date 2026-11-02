Calcio e Finanza mette in evidenza quelli che saranno i compensi previsti per Foster + Partners e Manica Architecture nell’ambito delle attività di progettazione del nuovo Generali Stadium. Nel dettaglio, per Foster + Partners è previsto un corrispettivo di circa 4,28 milioni di euro, mentre per Manica Architecture la cifra ammonta a circa 3,4 milioni di euro. Complessivamente, dunque, l’impegno economico previsto per i due studi raggiunge 7,68 milioni di euro, al netto delle imposte e degli eventuali oneri applicabili.

Va precisato che gli importi rappresentano i compensi previsti per le prestazioni professionali e non necessariamente somme già interamente versate. La documentazione fotografa infatti gli accordi nella fase di formalizzazione degli incarichi e non entra nel dettaglio per quel che concerne somme eventualmente già pagate. Si tatta chiaramente di una quota minima dei costi complessivi che i due club dovranno sostenere per l’intero progetto.