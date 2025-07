Sembra allontanarsi ulteriormente per il Lecco la pista che porta alla conferma di Nicolò Zanellato. Negli ultimi giorni, ricorda il quotidiano La Provincia di Lecco, il giocatore ex Crotone è stato dato come molto vicino alla neonata Inter Under 23 di Stefano Vecchi. La volontà del giocatore è quella di tornare a vestire la maglia bluceleste, ma la volontà non basta in quanto sarebbe necessario un 'sacrifcio' a livello economico.