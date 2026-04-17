Dopo l'allungo dello scorso weekend, l'Inter torna subito in campo nell'anticipo del venerdì concordato per avere più tempo in vista del ritorno con il Como nella semifinale di Coppa Italia. Ma questi tre punti in palio stasera contro il Cagliari pesano tantissimo e possono essere considerati il mattone supremo per la costruzione del 21esimo titolo di campione d'Italia.

QUI INTER – Chivu non recupera né Lautaro né Bisseck. E non solo. Il tecnico romeno non potrà contare neppure sullo squalificato Sucic e su Bastoni, al quale è stato concesso un turno per rifiatare e ricaricarsi. Di conseguenza, la coperta tra difesa e fascia sinistra appare piuttosto corta, con scelte obbligate. De Vrij insidia Acerbi, che comunque continua a sperare nella terza titolarità consecutiva. In mezzo resta vivo il ballottaggio tra Mkhitaryan e Zielinski. Anche in attacco c'è un dubbio, quello che riguarda il partner di un ritrovato Thuram: Bonny o Esposito?

QUI CAGLIARI – I sardi, rinvigoriti dal successo sulla Cremonese che ha tamponato l'emorragia di quattro ko di fila, arrivano a Milano senza nulla da perdere. Pisacane perde Mazzitelli: c'è Adopo al suo posto. Possibile la difesa a tre che poi diventa a cinque con l'abbassamento di Palestra e Deiola. In attacco Borrelli con Esposito. Fuori causa i lungodegenti Pavoletti, Idrissi e Felici.

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PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny.

Panchina: Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Darmian, Luis Henrique, Cocchi, Zielinski, Frattesi, Diouf, Esposito.

Allenatore: Chivu.

Squalificati: Sucic (1).

Indisponibili: Bisseck, Lautaro, Bastoni.

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zé Pedro, Mina, Obert; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Deiola; Borrelli, Esposito.

Panchina: Sherri, Ciocci, Dossena, Zappa, Mendy, Rodriguez, Raterink, Sulemana, Albarracin, Liteta, Trepy, Kiliçsoy, Belotti.

Allenatore: Pisacane.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Idrissi, Mazzitelli, Pavoletti, Felici.

ARBITRO: Marchetti.

Assistenti: L. Rossi e Cavallina.

Quarto ufficiale: Bonacina.

Var: Meraviglia.

Avar: Di Bello.

