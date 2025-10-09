Cristian Chivu in questi giorni ha la testa alla partita contro la Roma di sabato 18 ottobre all'Olimpico e si ritroverà un Lautaro Martinez in ritardo di 24 ore, a causa dello spostamento della partita della Nazionale argentina contro Portorico a Miami (ordine pubblico). L'attaccante tornerà mercoledì 15 in serata e sarà ad Appiano Gentile il 16, a due giorni dalla trasferta all'Olimpico. Questo non significa, sottolinea Sportmediaset, che non si farà trovare pronto e vorrà essere in campo dall'inizio.

Intanto domani a Bengasi in Libia l'Inter affronterà l'Atletico Madrid in amichevole, occasione anche per studiare i giocatori che devono ancora trovare continuità, tra cui Andy Diouf e Luis Henrique.